القاضية غادة عون: هكذا تُستعاد الأموال وهذا ما ادعيتُ به

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قالت القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي: الأموال لا يمكن أن تستعاد إلا بطريقتين: اما بإعلان إفلاس المصرف أو بصدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال. النيابة العامة تدعي. وانا ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري.‏

وأضاف: "عند الادعاء بالافلاس التقصيري على المدعي أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني لتصفية المصرف. ملف القروض ال 9 مليار لا زال قيد النظر وقرار الحفظ لأحد المصارف كان لتحفيز الشفافية وحث سائر المصارف على رفع السرية المصرفية التي ستبين الحقيقة. والعمل جار حتى بالنسبة للمصرف موضوع الحفظ".