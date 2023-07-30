المرابطون: ما نشهده اليوم أمر خطير وخطير جداً

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قدمت حركة الناصريين المستقلين المرابطون التعزية باستشهاد القائد الفتحاوي أبو أشرف العرموشي ورفاقه، من قبل عصابات الحقد والظلام، وتؤكد أن ما يجري في عين الحلوة، لا يخدم سوى مجموعات الصقيع العربي، التي أرادت بأمتنا العربية شراً، ونضعها في خانة الاستهداف المباشر لأهلنا الفلسطينيين في مخيمات الشتات، بأمنهم ولقمة عيشهم ووحدتهم والتفافهم حول ممثلهم الشرعي في لبنان، السفارة الفلسطينية.



بالتالي ما نشهده اليوم أمر خطير وخطير جداً، ومرتبط ليس فقط بما يحدث في داخل مخيم عين الحلوة، إنما ارتباطه يمتد إلى حد الإخلال بالتوازنات والمعادلات على صعيد المقاومة الفلسطينية ككل.



يؤكد المرابطون وقوفهم الدائم مع الشعب الفلسطيني، وحفظ الدم الفلسطيني العربي في مخيمات الشتات، التي تؤكد انها المسار دائماً وأبداً إلى إحقاق حق العودة، إلى فلسطين الحرة العربية.