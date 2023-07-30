أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب في قبضة شعبة المعلومات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 06-07-2023 وفي محلة سوق الذهب – السويقة، حصل خلاف بين عدد من الشبان أقدم خلاله مجهولون على إطلاق النار من أسلحة حربية، حيث أُصيبَ المدعو (م. م. من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) في صدره، ونُقِلَ إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة، وفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.

على أثر ذلك كُلِّفَت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المباشرة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشاركين بالإشكال ومطلقي النار وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:

أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

بنتيجة المتابعة وعمليات البحث، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد مكان اختباء المذكور داخل شقة سكنية في محلة الميناء، حيث تم وضع خطة محكمة لمداهمة الشقة والحؤول دون فراره وتوقيفه.

بتاريخ 27-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت الشعبة الشقة في محلة الميناء وأوقفت داخلها (أ. ع.).

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على إطلاق النار من مسدس حربي خلال الإشكال الذي حصل في محلة سوق الذهب، وقع ضحيّته المدعو (م. م.).

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.