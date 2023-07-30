هدوء حذر في عين الحلوة بعد توتر أمني ليلاً تخلله سقوط جرحى بينهم طفلتان

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شهد مخيم عين الحلوة ليل أمس توتراً امنياً رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات ، اثر اطلاق النار من الملقب ب "الصومالي" على الناشط الاسلامي م. ا. ق. عند سوق الخضار، وسط المخيم ، ما أدى إلى إصابته بقدمه.

واعقب العملية إطلاق رشقات من أسلحة رشاشه متوسطة ، وقنابل يدوية وانفجار قذائف صاروخية، سجل خلالها سقوط عدد من الجرحى بينهم طفلتان نقلوا إلى مستشفى النداء الإنساني بالمخيم للمعالجة ، ورافقت أجواء التوتر حركة نزوح لعدد من العائلات في اتجاه منطقة الفيلات المجاورة ، كما أجريت اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الامور الى طبيعتها.