عناوين الصحف ليوم الأحد 30 تموز 2023

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الديار: لودريان دعا المسؤولين لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي الى حين عودته في ايلول

مصدر في حزب الله لـ«الديار»: كلام باسيل بداية مشجعة للحوار والاتفاق على رئيس للجمهورية



النهار: "حوار المقايضة": توقيت يُعيد خلط الأوراق؟



الأنباء الكويتية: د.سمير وستريدا جعجع يستضيفان تيمور جنبلاط ويتمنيان له النجاح «من أجل سيادة لبنان».. وديفيد شينكر: لا جدوى من فرنجية «الضعيف» للرئاسة!

«كوَّة» في جدار الملف الرئاسي.. وغداً الإثنين يوم حاكمية المصرف المركزي

الشرق الأوسط السعودية: ضبابية تحيط بآلية تنفيذ مبادرة لودريان الجديدة في لبنان

المعارضة غير مستعجلة للرد و«حزب الله» و«أمل» ينتقدان «التدخلات الخارجية»



الوطن السورية: تصعيد متبادل بين «قسد» والاحتلال التركي في حلب والحسكة ومقتل 9 من الطرفين … الجيش يستهدف مواقع «النصرة» في «خفض التصعيد» ويكبده خسائر كبيرة