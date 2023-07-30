أبي رميا: الحوار ايجابي وجدي مع حزب الله

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في الأصداء لحوار "التيار" و"الحزب"، قال النائب سيمون أبي رميا إنّ "الحوار ايجابي وجدي مع حزب الله بعد مرحلة اعتراها العديد من الشوائب، حوار يتناول هواجس وبنودا اصلاحية وملفات استراتيجية، وبدأ من دون شروط مسبقة حول اسم رئيس الجمهورية، اذ ان الأهم من الاسم هو برنامج عمل الرئيس، ومن هذا المنطلق كان قد وضع التيار الوطني الحر ورقة الاولويات الرئاسية".

ورأى في "الاتفاق على بنود حيوية اصلاحية اولها اللامركزية الادارية المالية الموسعة والصندوق الائتماني، ضرورة.

ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة مواصفات الرئيس ثم الدخول في الأسماء".

ودعا الى "عدم استباق الامور"، رافضا مقولة ان "التيار يقوم بتنازلات ومقايضات، فالأولوية لدى التيار بناء الوطن".