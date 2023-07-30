living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفاتيكان وباريس تشجعان الانفتاح على "الحزب" ... العلاقات بين دمشق والرياض تمضي قدمًا... ويعوّل عليها داخليًا

30
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

"الجو الإيجابي الذي يسود المحادثات الثنائية والمستمرة بين التيار الوطني الوطني وحزب الله... إنطلق وكرج"، بحسب تعبير ووصف مرجعٍ سياسيٍ قريبٍ من فريق الممانعة، مثنيًا على الإيجابية التي أبداها رئيس "التيار" النائب جبران باسيل إزاء حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، مظهرًا ليونةً في موقف "التيار" من دعم أي مرشحٍ، شرط إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة في مجلس النواب، وإقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. على أن يكون الاتفاق الشامل، مرتبطًا باقرار القانونيين وأمور أخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بحد ذاته.

 

ويؤكد المرجع أن "هذا الموقف المتقدم لرئيس "التيار"، أضفى حيويةً على هذه المحادثات، وقد يفتح أبواب التسوية الرئاسية في شكلٍ جديٍ وعملانيٍ أمام إنتخاب رئيس للجمهورية"، يختم المرجع بهذا القول. وفي هذا الصدد، تؤكد مصادر سياسية متابعة لمسار هذه المحادثات أنها "عكست أجواءً إيجابيةً على مجمل الوضع السياسي في لبنان، على إعتبار أنها تشكل بارقة الأمل الوحيدة في الملف الرئاسي، بإقرارٍ من باريس، عبر الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان، الذي شجع بدوره على تزخيم المحادثات بين الحليفين"، بحسب تأكيد المصادر، وبعض المعلومات المسرّبة من أجواء هذه المحادثات.

 

وفي سياق متصلٍ، تؤكد مصادر حزبية متابعة لأجواء الإتصالات الداخلية والخارجية مع "الحزب"، أن "حاضرة الفاتيكان هي في طليعة المشجعين على الإنفتاح على الحوار مع حزب الله وطروحاته، ما يسهم في تعزيز الأجواء الإيجابية في البلد، وفي حل الأزمة الرئاسية الراهنة معًا".

 

وعن تفاصيل المحادثات بين الحليفين، تكشف معلوماتٍ موثوقةٍ أن "التركيز بين الجانبين أي (التيار والحزب)، يتم على العناوين العريضة والأساسية الرامية إلى النهوض بالبلد، تحديدًا البند الرابع من وثيقة "تفاهم مار مخايل"، المتعلق ببناء الدولة في لبنان، على أن يكون الإستحقاق الرئاسي مفتاح الحل الشامل للأزمة الراهنة، بشقيّها الإقتصادي والسياسي في آنٍ معًا".

 

وفي التفاصيل أيضًا، تكشف المعلومات الموثوقة عينها، أنه "رغم الأجواء الإيجابية التي تسود المحادثات، غير أن "التيار" و"الحزب" لم يتوصلا حتى الساعة إلى توافقٍ على تبني ترشيح شخصيةٍ محددةٍ لمنصب الرئاسة الأولى". ولكن هذا الأمر لايشكل عقبة في مسار هذا المحادثات، على إعتبار أن باسيل، حدد مطالبه بوضوحٍ كي يتنازل "التيار" عن الرئاسة الأولى لمصلحة لبنان، وكي لا يستمر الفراغ ويتمدد الى مختلف مؤسسات الدولة، وأبرز هذه المطالب، إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية. وهنا يلفت مرجع نيابي كبير أن لدى حزب الله "نقزة" من اللامزكزية المالية فقط".

 

وعن إمكان تعميم هذا الجو الإيجابي السائد بين الحليفين على باقي المكونات اللبنانيين، يكشف مرجع في فريق الثامن من آذار أن تعزيز العلاقات السورية- السعودية مستمر، وإن كان بوتيرة بطيئةٍ، ولكنه ماضٍ في طريقه حتى إعادة العلاقات الثنائية بينهما الى ما كانت عليه قبل إندلاع الحرب الكونية على سورية في منتصف آذار من العام 2011، ولاريب أن هذا الأمر، سينعكس إيجابًا على الأوضاع في المنطقة ولبنان، خصوصًا لجهة حل أزمة الفراغ الرئاسي فيه لما للرياض من تأثير على أطراف لبنانيين مؤثرين في الإستحقاق الرئاسي"، يختم المرجع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   