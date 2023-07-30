عندما تحدثنا عن التضحية قصدنا إسم الرئيس وليس بالرئاسة أو صلاحياتها..باسيل: لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة

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أعلن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من مخيم بشتودار لطلاب الجامعات في التيار، ان وطننا عاش معذباً لأنه جمع حضارات وشعوباً عدة وكتب له أن يدير هذا التنوع وأن يتعذب وشعبه يعشق الوطن بقدر ما عاش العذاب، مشيرا الى ان الجنرال واجه العالم كله واخترنا معه هذه المواجهة التي لن تنتهي معه فقد واجهنا المحتل والوصي والفاسدين.

وأكد باسيل ان قصة التيار الوطني الحر لا تنتهي وقُدر لنا أن نكون الجيل الذي ساهم في تحرير لبنان وأنتم ستحررونه من الفساد وهذه القصة يجب أن نخبرها لمن بعدنا وهي تبدأ بحرية لبنان وسيادته واستقلاله وتنتهي بها، فكل الصعوبات التي تعيشونها نعيشها معكم وتواجهونها لأن لبنان محكوم بمنظومة فاسدة متمسكة بماليته وسياسته.

وشدد على ان عهد الرئيس عون مفخرة للتيار الوطني الحر لأنه دفع الثمن بسبب خيار مواجهة الفساد لاننا محكومون بمنظومة تسرقنا وتريد “تربيحنا جميلة”، مشيرا الى ان الطائف أُقر من ٣٣ سنة ولليوم لا يريدون تطبيق اللامركزية وعندما تحدثنا عن التضحية قصدنا إسم الرئيس وليس بالرئاسة أو صلاحياتها.

ورأى ان لنا الشرف أن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسعة وكما حققنا الشراكة بقانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى.

وشدد باسيل من جهة اخرى على ان خطأ الدولة بالخسائر لا يتصحح ببيع أملاك الدولة للفاسدين و”بيطلعوا المصارف بلّوشة” بل أن نتصرَّف بأصول الدولة لنرد أموال اللبنانيين وشرف أنّ التيار يطرح هذه القضايا لأنه يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، لافتا الى ان كما لطخوا أياديهم بالدم في الحرب لطخوها بمال اللبنانيين ونحن بقينا أوادم و”نضاف”