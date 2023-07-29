السفير غملوش معلقا على قمة روما: لجهود مشتركة بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني في مجال الامن الغذائي

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عقد السفير العالمي للسلام حسين غملوش مؤتمرا صحافيا ، على هامش "قمة الامم المتحدة للنظم الغذائية" التي انعقدت في روما، علق فيه على كلمة وزير الزراعة الايطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، فأعاد تأكيد ما قاله المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة شو دونيو عن "الاربعة الافضل": "انتاج أفضل، تغذية افضل، بيئة افضل، وحياة افضل"، من اجل الوصول الى عالم افضل يتمحور حول الناس وكوكب اكثر صحة ورخاء".

واضاف: "هناك تحديات كثيرة اثرت في الامن الغذائي العالمي منها جائحة كورونا، الحرب في اوكرانيا، التغير المناخي والصراعات الطويلة الامد وكل ذلك كان له تداعيات عالمية خصوصا على الدول العربية "، مشيرا الى ان "حكومة جورجيا ميلوني تتحرك في اتجاه موضوعي ما سيؤدي الى نتائج ايجابية في استراتيجية الاستجابة لعدم استقرار الاسواق".

وشدد على "ضرورة التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالامن الغذائي، ودعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الزراعة والاغذية"، كما دعا الى "تحسين نظام التوزيع والتخزين ما يضمن توفير الغذاء للجميع في اوقات الازمات، تثقيف الناس حول التغذية السليمة وكيفية استخدام الموارد الغذائية بشكل فعال".

ولفت الى ان "مكافحة التغير المناخي يكون عبر تبني سياسات وبرامج وتكييف الزراعة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ اضافة الى التنويع الزراعي وتعزيز التنوع البيولوجي واخيرا دعم المجتمعات الريفية من طريق تقديم القروض والتدريبات".

وختم غملوش: "لا تقتصر الاجراءات المطلوبة على منظمة "الفاو" فقط بل يجب ان يكون هناك جهود مشتركة بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التأثير الايجابي والمستدام في مجال الامن الغذائي لسكان العالم".