السيد يرد على " العريس الجديد" ..

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غرد النائب اللواء جميل السيد برده على النائب مارك ضو قائلاً :" زميلنا، العريس الجديد، للتوضيح فقط، قوس القزح لا يمكن مقارنته بالمثلية، كونه ظاهرة طبيعية مؤقتة واستثنائية، تظهر في السماء وتختفي كلّياً ولا يمكن مقارنتها بوقائع طبيعية دائمة كالشمس والقمر والليل والنهار… أمّا المثلية، او ما كان يُسمّى في الماضي بالشذوذ الجنسي، فهو حالة مخالفة للطبيعة البشرية والحيوانية المحددة حصراً بالذكر والأنثى اللذيْن منهما تستمر الحياة البشرية، وكل ما هو خارجهما هو شاذ او شواذ يريدون اليوم فرْضه على المجتمعات كأمرٍ واقع ودائم وطبيعي ومُعترَف به شئت أم أبيْت، وإلا فأنتَ مُتخلِّف او عنصري… وعسى أن لا نصل فيه الى زمن تُصبح فيه المثَليّة إجباريّة على الجميع، والحمد لله إنّك زمَطْت ولحّقت حالك مثلنا وتزوّجت طبيعي الاسبوع الماضي، وإلا كانت راحت عليك، والف مبروك مجدداً…".



هذا وكان النائب ضو كتب تغريدةً مثيرة للجدل جاء فيها: " قوس القزح حالة تظهر في الطبيعة، اذا هي طبيعية! انكار الطبيعة وتجريمها هو يلي مش طبيعي"