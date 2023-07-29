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بعد انتشار الأخبار عن "تشجيع الشذوذ"... وزارة التربية ترد!

29
JULY
2023
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً اشار فيه الى انه "بعد انتشار أخبار ومواقف تتعلق بالأنشطة المرافقة للمدرسة الصيفية ، والتي اعتبر مروجوها أنها تشجع الشذوذ وتسيء إلى القيم اللبنانية ، كلف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المدير العام للتربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء إجراء تدقيق إضافي في محتوى صندوق الأنشطة المخصص لتلامذة المدرسة الصيفية من تمارين وألعاب وانشطة ، وتبين من هذا التدقيق أن الكتاب الذي نشرت صورا من صفحاته وسائط التواصل الاجتماعي ، موجود في كندا ضمن جهات تعتمد الاختيار الجنسي ، وهو غير موجود مطلقا في حقيبة الأنشطة المخصصة للمدرسة الصيفية ، ولا في اي مدرسة خاصة ."

واضاف البيان ان الحلبي اطمأن "إلى عدم وجود أي أمر يسيء إلى الأخلاقيات والقيم ، أو يتضارب مع روحية القوانين المرعية ، وجوهر المعتقدات الدينية والروحية."

وأكد المكتب الإعلامي ان وزارة التربية والتعليم العالي وكذلك المركز التربوي للبحوث والإنماء يحترمان القوانين ويسهران على التدقيق في مضمون أي نشاط تربوي قبل السماح بإدخاله إلى المدارس وضمن الأنشطة .

كما وجه المكتب الاعلامي "تحية تقدير وشكر إلى مشروع كتابي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، لدعمه للمدرسة الصيفية ، ولمشاريع أخرى مهمة جدا للتربية ، وأشار الوزير إلى أن مشروع كتابي الاول والثاني ، يدعمان الوزارة والمركز التربوي منذ سنوات طويلة ، ولم يتدخل القائمون عليه مطلقا في مضمون المناهج والأنشطة والتدريب ، بل يدعم ما تحتاج إليه الوزارة والمركز ،سندا إلى القوانين والأنظمة اللبنانية ، والقيم التي ترعى الحياة الروحية والاجتماعية والثقافية في لبنان ."

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