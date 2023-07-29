اللواء السيد : في هذه المعركة إنتصر الباطل..

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غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على “تويتر”: عاشوراء!! هي معادلة بسيطة جداً وكذلك من أصعب ما يكون مختصرها: مواجهة بين الحق والباطل، او بالأحرى، هي مواجهة بين الحق القليل العدد والباطل الكثير، او على الاصحّ، هي مواجهة بين الحق والباطل، ميزان القوى بينهما هو لصالح الباطل بآلاف الأضعاف…

في هذه المعركة إنتصر الباطل، فخسر في حرب الوجود وإنقطع ذِكْرُهُ، وفي هذه المعركة إنهزم الحق، فإنتصر في حرب الوجود وبقي ذكره الى أبد الدهر…

هذا في عاشوراء، أمّا في لبنان، فأهلُ الباطل يصولون ويجولون في الدولة منذ نصف قرن، وأهلُ الحق في معظمهم متفرّجون صامتون مستسلمون او مهاجرون، ينتظرون فرَجاً من الله تعالى، لكن الله لا يغيِّر ما بقَوْمٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم، فإذا قاموا كان معهم، وإنْ قعدوا فالله لا يُحِبُّ القاعدين”.