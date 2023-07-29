ابي رميا: الحوار مع حزب الله ايجابي وجدي....واولوياتنا خطة اصلاحية وبرنامج عمل

A + A -

أكد النائب سيمون ابي رميا ان الحوار ايجابي وجدي مع حزب الله بعد مرحلة اعتراها العديد من الشوائب، حوار يتناول هواجس وبنودا اصلاحية وملفات استراتيجية وبدأ من دون شروط مسبقة حول اسم رئيس الجمهورية اذ ان الأهم من الاسم هو برنامج عمل الرئيس ومن هذا المنطلق كان قد وضع التيار الوطني الحر ورقة الاولويات الرئاسية.

ابي رميا وفي حديث ل"الجديد" رأى في الاتفاق على بنود حيوية اصلاحية اولها اللامركزية الادارية المالية الموسعة والصندوق الائتماني، ضرورة. ومن ثم يتم الانتقال الى مرحلة مواصفات الرئيس ثم الدخول في الأسماء.



ودعا ابي رميا الى عدم استباق الامور رافضُا مقولة ان التيار يقوم بتنازلات ومقايضات فالأولوية لدى التيار بناء الوطن. واكد ابي رميا من جهة اخرى ان حزب الله لم يعبّر في خلال اي لقاء مع التيار عن رفضه للامركزية المالية موضحًا ان اللامركزية لا تعني التقسيم والفدرالية ولا تعني المس بالنظام اللبناني والصيغة اللبنانية فاللامركزية المالية تشكل ممرا ايجابيا للنهوض المالي. اما عن مفهوم الصندوق الائتماني فأوضح انه يختلف عن الصندوق السيادي المعني بالغاز والمطروح في لجنة المال والموازنة فيما الصندوق الإئتماني لا يزال فكرة لم تترجم بنصوص بعد أتت من وحي الازمة الاقتصادية لحماية مقتنيات الدولة والنهوض الاقتصادي.



وقال ابي رميا:" لا زلنا في الخطوات الاولى للتوافق على البرنامج الرئاسي عندما ننتهي ننتقل الى التوافق على الاسم. دعونا لا نحرق المراحل ونجاح العهد القادم يتطلب تضافر الجهود والتزام كل القوى السياسية بخطة الاصلاح."



واعتبر ابي رميا انه من المعيب انتظار المبادرات والاجندات الخارجية لإنجاز الاستحقاقات اللبنانية. الفشل هو لبناني لبناني قبل ان يكون خارجيا.فرنسا تريد ان تثبت مرة جديدة علاقتها مع لبنان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان كان يسوّق لطاولة حوار لبنانية حول البنود مثل الاستراتيجية الدفاعية وغيرها وان تكون ضمن اطار السلة المتكاملة كما حصل في الدوحة. اي طاولة حوار يجب ان تتضمن بنود عمل محددة ومهلة زمانية قصيرة."



وعن جلسات تشريعية لعمل نواب حاكم المصرف المركزي قال:" بُلغنا بالطلب من ٤٨ ساعة وسنجتمع في التيار الثلاثاء لاخذ الموقف المناسب، لنرى ان كان التشريع تنطبق عليه صفة الضروري والطارىء ووفق المعطيات نقرر. اعتقد اننا ذاهبون الى المسار الطبيعي بأن يستلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وفقاً لقانون النقد والتسليف وسيناريوهات تعيين حاكم جديد او التمديد لرياض سلامة انتهت.وان نواب الحاكم لو استقالوا لا يعفون من المسؤولية وملزمون بتصريف الأعمال."