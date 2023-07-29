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بالصور: علانيةً وبأسلحةٍ حديثة.. عناصر الحزب يحمون المسيرة !

29
JULY
2023
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعناصر من حزب الله، يحمون المسيرة التي شارك فيها عشرات آلاف اللبنانيين، في الضاحية الجنوبية لبيروت، إحياءً لذكرى العاشر من محرم.

ويظهر بالصور، عناصر حزب الله، وهم يحملون بوضوح، أسلحة حديثة، ما يشير إلى قوة المقاومة وتعاظم قدراتها.

وظهر أحد الأسلحة التي حملها عنصر من المقاومة اليوم السبت، في مناورة حزب الله الرمزية التي جرت في أيار/مايو الماضي. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في حينها، عن هذا السلاح وغيره.

ومنذ فجر اليوم السبت، نظّم اللبنانيون مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية تحديداً، وقرى في الجنوب والبقاع، لإحياء مراسم عاشوراء.

وقال مشاركون في مسيرة الضاحية الجنوبية لبيروت، إنّ "إحياءنا لعاشوراء هو نصرة للمظلومين في العالم وليس فقط في إطارنا الإسلامي".

وألقى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله كلمة بختام المسيرة، اليوم السبت، أكد فيها "موقف حزب الله بالدفاع عن لبنان وشعبه وعن نفطه وغازه ومائه من النهب"، رافضاً "الذل والخضوع والاستسلام".

كما هدّد السيد نصر الله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه قادة الكيان، قائلاً: "انتبهوا من أي حماقة"، لأن المقاومة في لبنان "لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة".

وأعلن الأمين العام لحزب الله، ليل أمس الجمعة، أنّ عنوان مسيرات عاشوراء في لبنان اليوم السبت، "الدفاع عن الثقلين، في مقابل الذين يُصرّون على الإساءة إليه".

وقال: "سنخرج في مسيراتنا دفاعاً عن كل المظلومين والمعذَّبين والمضطهَدين، في فلسطين واليمن والبحرين، وفي كل العالم".

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