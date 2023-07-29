بعد انتشار فيديو وهو يقوم بعمليات سرقة... "المعلومات" تكشف هويته!

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صدر عـن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بـلاغ جاء فيه، "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق الضّاحية الجنوبية، وقد انتشرت عدّة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعمليات السّرقة".



وأضاف البلاغ، "على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويدعى: أ. م. (من مواليد عام 1993، لبناني)".



وتابع، "بتاريخ 25-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة وتم توقيفه في محلّة الجناح".

واستكمل، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بعشرات عمليات سرقة الدراجات في مناطق الضّاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات".



وختم البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".