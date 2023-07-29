بيانٌ توضيحيّ من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة

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أصدرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، بياناً توضيحياً، جاء فيه: "عطفا ً على البيان الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، والتي انعقدت في 27 تموز 2023، يَهُمّ بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك توضيح، التالي: "ان حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة".



وتابع، "ان استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الامم المتحدة"



وأضاف البيان، "وتوضيحا لذلك، فإن المقصود هو اظهار، واثبات، وتأكيد انسحاب اسرائيل ميدانياً إلى الحدود الدولية المرسومة والمودعة خرائطها لدى الامم المتحدة".

واستكمل، "بمعنى آخر، انسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من عدة نقاط ومناطق ما زالت محتلة ضمن الأراضي اللبنانية المعترف بها دولياً".



وذكر البيان، "يهمنا إعادة التأكيد على أن البعثة تحرص، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، في كافة الاجتماعات الاممية على التعبير عن الاجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الاسرائيلية.



وختم، "هذا ما عبّر عنه البيان المرفق ربطاً نسخة عنه نصاً وروحاً، الذي يعكس موقفاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه".