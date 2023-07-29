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جنبلاط بضيافة جعجع

29
JULY
2023
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استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في دارتهما في معراب، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد ضم النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائب السابق نعمة طعمة، في حضور: نائب رئيس حزب القوّات النائب جورج عدوان والنائبين ملحم الرياشي ونزيه متى. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.
وكان اللقاء مناسبة أهدت خلالها النائب جعجع رئيس "التقدمي" كتاباً بعنوان "وادي قاديشا" لمناسبة توليه رئاسة الحزب، وكتبت إهداءً له على الصفحة الأولى، جاء فيه: "من أرز الرب إلى أرز الشوف تاريخ تعاون وطني ونضال في خدمة لبنان، أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق في مسيرتكم الجديدة من أجل سيادة لبنان وتنوعه واستقراره وتعزيزاً للعيش المشترك في الجبل على اساس المصالحة التاريخية في الـ2001. ستريدا جعجع في 28-07-2023".

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