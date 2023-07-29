اجراءات مالية ستتخذ الاثنين لمنع أي خضات في سوق القطع!

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أفادت المعلومات بأن هناك اجراءات ستتخذ الاثنين لمنع اي خضات في سوق القطع مع مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقعه. والقضاء سيتدخل لضرب المتلاعبين، وهناك اجراءات قضائية ضد الافراد والشركات الذين تلاعبوا بالدولار السبت الماضي وباتوا معروفين.

وفي المعلومات ايضا، ان تدخلات دولية واقليمية جرت مع نواب الحاكم وتم حضهم على تسلم مسؤولياتهم، بعد ان ابدى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان خشيته على استقرار البلد اذا تفاقمت ازمة نواب الحاكم والفراغ المالي، داعيا الى العمل لتجنب الانهيار المجتمعي خلال شهر اب كي لايتم تعطيل المشاورات بين الكتل النيابية والمسؤولين في ايلول لانتخاب رئيس للجمهورية باشراف اللجنة الدولية والعربية الخماسية، لانه في حال الفشل ستعلن اللجنة انسحابها من الملف اللبناني وفرض عقوبات على المعرقلين ودخول البلاد في الفوضى والمجهول.