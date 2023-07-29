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هل تنحسر الكتل الحارة اليوم؟

29
JULY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض إضافي في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة، ترافقها رياح ناشطة احيانا مما يخفف من حدة الشعور في الحر .
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى اليوم (السبت)، حيث يخف تأثيرها تدريجيا بسبب اندفاع كتل هوائية باردة نسبيا مصدرها البحر الاسود فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتصبح خلال الايام المقبلة ضمن معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض في نسبة الرطوبة، مما يساعد في التخفيف من حدة الشعور بالحر.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: في بيروت تتراوح بين 24 و 32 درجة مئوية .

في زحــلـة تتراوح بين 18 و 34 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض اضافي في درجات الحرارة (بخاصة الحرارات الدنيا) على الجبال وفي الداخل بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل.

أما الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات واستقرارها على الساحل، أما الرياح فتكون ناشطة احيانا.

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