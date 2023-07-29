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"الديار": جولة لودريان الثانية: جولات عمل ودعوات لحوار ثنائي وثلاثي ورباعي قبل ايلول

29
JULY
2023
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كتبت "الديار":

 على صعيد الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، حصلت الديار من مصادر ديبلوماسية على ما حصل في لقاءات لودريان مع رؤساء الكتل ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الاعمال. وكشفت المصادر الديبلوماسية ان لودريان كان صريحا جدا، وقال للمسؤولين اللبنانيين ان المأزق كبير ولبنان امام طريق مسدود، ولذلك يجب فعل اي شيء. واوضح لودريان انه امام خيارين: الخيار الاول ان يترك لودريان الملف اللبناني، ولكن الدول الخمس لا تريد ترك لبنان لمصيره، بل تريد مساعدته. والخيار الثاني هو البحث دائما عن افكار، لعله مع الوقت يمكن الوصول الى نتيجة. وعليه، طرح لودريان عقد جلسات عمل قد تكون على شاكلة لقاءات في قصر الصنوبر، او بعبارات اخرى تكون كاستشارات تجرى مع الكتل النيابية بهدف الوصول الى لائحة اسماء يتم التقاطع على اسم او اسمين لرئاسة الجمهورية. ولكن رأت ايضا المصادر الديبلوماسية ان جلسات العمل واللقاءات لن تذهب ابعد من مجرد التشاور ما دام حزب الله متمسكا بمرشحه سليمان فرنجية، مشيرة الى ان اللجنة الخماسية تريد ان تحصل الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ولكن ليس بأي ثمن، حيث تريد ان يتعافى لبنان، وهذا الامر يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على الانفتاح على الاصلاحات، الا ان شيئا من ذلك لم يتحقق في اربع السنوات الماضية. 

الديار
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