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وزير الزراعة التقى وكيلة الخارجية الإيطالية على هامش قمة النظم العذائية في روما

28
JULY
2023
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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، على هامش قمة النظم العذائية التي انعقدت في روما، وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية ماريا تريبودي ومستشار رئيس الديوان جيوفاني دافولي، في حضور منسقة فريق العمل للترشيح لمعرض روما إكسبو ٢٠٣٠ (MAECI) المستشارة إليزابيتا مارتيني.

وحضر عن الوفد اللبناني مستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش، القنصل توفيق متى، والقنصل ماري فهيم من السفارة اللبنانية في روما.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "الجانب الإيطالي أكد، خلال اللقاء، وقوفه بجانب لبنان في كل الظروف، خصوصا في القطاع الزراعي".

وتحدثت تريبودي عن "الدعم لما فيه خدمة الأمن الغذائي".

وشرح الحاج حسن للجانب الإيطالي "كيفية التعاون القائم وضرورة تفعيل التعاون وتوسيعه، لأنه السبيل الوحيد لانعاش الاقتصاد الوطني وحماية الأمن الغذائي من أي اهتزاز".

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