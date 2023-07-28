إستدرجته من الرملة البيضاء إلى الكرنتينا... وهذا ما حصل!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



"بتاريخ 17-06-2023، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولين من بينهم فتاة على محاولة سلب سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أبيض مستأجرة، وذلك بعد أن قامت الفتاة باستدراج السّائق من محلّة الرملة البيضاء إلى محلّة الكرنتينا حيث كان شركاؤها بانتظارها، وصعدوا معهما على متن "الجيب" ومن ثم أقدموا على ضرب السّائق بعقب مسدّس حربيّ كان بحوزتهم وأطلق أحدهم النّار باتجاهه، ولكنه تمكّن من الإفلات منهم واتّصل بمالك شركة الإيجار وأعلمه بعملية السّرقة، بحيث قام بإيقافها عبر نظام التّتبّع "GPS" عندها تركها السّالبون وفرّوا إلى جهةٍ مجهولة بعد أن سرقوا هاتفَيْ السّائق.



على إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورّطين بمحاولة سلب السّيارة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، وهم:



ن. غ. (من مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)

م. غ. (من مواليد عام ۱۹۸۱، لبناني)

ه. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، سورية)

الأول والثاني من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، سرقة دراجات آلية، مخدّرات، إطلاق نار، تهديد، مقاومة رجال الأمن، حيازة أسلحة وذخائر حربية، أعمال شدّة، اشتباه أمني، طعن بالسكين، ويوجد بحق الأول بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سلب.



بتاريخي 13 و20-07-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريّات من الشعّبة الأول في دوحة عرمون، والثاني في محلّة القبّة - طرابلس. وبتفتيشهما، تم ضبط مسدس حربي مع ممشط و/9/ طلقات صالحة للاستعمال، كما أوقفت الثّالثة في مدينة الشّويفات.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ محاولة سلب سيارة الـ "رانج روفر" في محلّة الكرنتينا بعد قيام الثالثة باستدراج السّائق ومحاولة إلهائه، وقيام الاول والثاني بضربه وإطلاق النار باتجاهه، كما اعترف الأول بتنفيذه العديد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في منطقة الشمال، وسرقة العديد من بطاريات ومحتويات السيارات بعد فتحها بمفتاح خاص في مناطق جبل لبنان، منها برج حمود والنبعة وسن الفيل.



تم ضبط المسدس المستخدم في عملية محاولة السلب، وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".