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وقت ضائع اضافي سيتحمّله اللبنانيون

28
JULY
2023
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مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:

وقت مستقطع اضافي حصل عليه الفرنسيون
ووقت ضائع اضافي سيتحمّله اللبنانيون من عمر أزمتهم الحادة.
حدد لودريان ايلول موعداً لعودته، وبدأت الاطراف اللبنانية بتحديد مواقفها من الطروحات الفرنسية غير الحاسمة، مع موافقة مبدئية للمشاركة في مشاورات ايلول. فهل يكون طرف ايلول برئيس للجمهورية مبلولاً؟
وهل تُزال الحواجز التي تعيق وصول موكب الرئيس المنتخب الى القصر الجمهوري منذ تسعة اشهر ؟ ام ان الشغور الرئاسي مرشح لاتمام عامه الأول، وربما دخول عام ثانٍ؟ في ظلّ عامل اضافي تمثل بموقف رئيس التيار الوطني الحر الذي ربط اي تنازل رئاسي للتيار لصالح الدولة والجمهورية بقانونَين مدعوفَين سلفاً حول اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني.
قد تحمل الاسابيع الفاصلة عن عودة لودريان بعض الاجوبة.
لكن الايام القليلة المقبلة ستحمل اجوبة حاسمة عن مصير حاكمية مصرف لبنان.
فالأكيد ان صفحة رياض سلامة طُويت بقوة تدقيق جنائي يبقى كابوسه قبل نشره، وبقوة ملاحقات قضائية في اوروبا كما في لبنان، وبحكم مذكرتي توقيف دوليتين وتحقيقات لا تزال مستمرة.
لم يخرج رياض سلامة بإرادته من المركزي محافظاً على بعض من ماء الوجه، بل أُخرج بعد ان أحرج شعباً بكامله، وإن كان خطره على العملة الوطنية وحقوق الناس مرشّحاً للاستمرار الى ما بعد 31 تموز.
يغادر سلامة الاثنين، بعدما حسم نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع كما تشير المعلومات موقفهم بعدم الاستقالة، بانتظار الموقف الأساسي للنائب الأول وليد منصوري المرتقب الاثنين في مؤتمر صحافي يعقده في مصرف لبنان. وسط ايجابية تصرّ مصار السراي على اشاعتها بعد الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم.
وجاء لافتاً ايضاً ثناء باسيل على ما اعلنه نواب الحاكم في ورقتهم في ٢٠ تموز برفض الاستمرار في سياسات سلامة. اما التفكير باعطاء نواب الحاكم تشريعاً في مجلس النواب، فمشروط بأن يقرض المصرف المركزي الحكومة لأمور غير مفتوحة ومحدّدة بنوعها وبكلفتها، على ان تعيدها في فترة محدّدة من خلال موازنة صحيحة للعام 2024، ومشروط ايضاً يإقرار القوانين الاصلاحية، ضمن برنامج زمني محدّد وواضح ومبرمج. هذه شروط التيار، كما اعلنها باسيل، وخلاف ذلك، ليتحمّل اصحاب المنظومة مسؤولية يتحملونها منذ الآن عن اي انهيار اضافي واي تلاعب بسعر الصرف او تخريب لموسم الصيف اذا حصل.

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