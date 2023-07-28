living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لوزير التربية...من اتحاد الجامعات الدولي

28
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مستشارة رئيس اتحاد الجامعات الدولي للشؤون الفرنكوفونية ريما يونس في بيان أن "اتحاد الجامعات الدولي IUU منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي في الجمهورية اللبنانية لمساهماته البارزة وإنجازاته في تطوير الجامعات اللبنانية وتحديثها ومساهماته العلمية والأكاديمية والثقافية ودعم مسيرة الجامعات اللبنانية نحو العالمية ورفع كفاءات الأساتذة الجامعيين".

وأشارت إلى أن "هذا الوسام يقدم عادة إلى الدولة والمجتمع والشخصيات التي لديها مساهمات في مختلف مجالات الحياة، خصوصا العلمية والأكاديمية والثقافية".

ولفتت إلى أن "رئيس الاتحاد البروفسور الدكتور محمد خير الغباني قام، بحضور وزير التربية الدكتور آلان محمد سعيد ووكيل وزير التربية العراقية الدكتور فلاح قيسي بمنح الوسام للوزير الحلبي، وتسلم الوسام وليد زين الدين مسؤول المنح في الوزارة وممثل الوزير في مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للتعليم والتكنولوجيا والطلاب".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   