بلدية صور والكتيبة الايطالية دشنتا مشروع انارة مدخل المدينة فيرجوري: أهالي الجنوب يستحقون الاستقرار والسلام

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دشنت بلدية صور والكتيبة الايطالية العاملة في اطار اليونيفيل مشروع إنارة مدخل صور حتى مرفأ المدينة على الطاقة الشمسية، بتمويل من الدولة الايطالية، في حضور قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الايطالي روبيرتو فيرجوري، قائمقام صور محمد جفال، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صالح صبراوي، وعن المجتمع المدني غزوان حلواني وممثلين عن الجمعيات والاندية وعدد من ضباط الكتيبة الايطالية.

فيرجوري

بعد إزاحة الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم المشروع، القى فيرجوري كلمة عبر فيها عن "عمق العلاقة والصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والايطالي"، مؤكدا ان "مساهمة الكتيبة الايطالية في إضاءة الشارع الرئيسي لمدخل مدينة صور يأتي من محبة الشعب الايطالي للمدينة التاريخية ولشعبها الطيب".

وقال: "ان صور واهالي الجنوب يستحقون ضوء السلام والاستقرار والسلام".

وختم: "اليونيفيل ستستمر بدعمكم والوقوف الى جانبكم من اجل السلام".

دبوق

من جهته، قال دبوق: "لولا دعم اليونيفيل وتحديدا الكتيبة الايطالية لما نجحنا، وان انجاز مشروع الانارة هذا يعني لنا الكثير واضاء قلوبنا. فشكرا لليونيفيل ولايطاليا على وقوفها دائما الى جانبنا، ونحن يربطنا علاقة قديمة تاريخية بين لبنان وايطاليا ونعتبرها بلدنا الثاني".

ولفت الى "دور الكتيبة الايطالية في تأمين الامن الاجتماعي والتنمية الاجتماعية المحلية والثقافية وفي تنمية القرى والمناطق الجنوبية من خلال المشاريع التي نفذت وتستهدف خدمة المواطنين والسكان المحليين".

عشاء

وللمناسبة، كرم رئيس البلدية الجنرال الايطالي ومساعديه بحفل عشاء في مطعم نبيل في ميناء الصيادين، بحضور قائمقام صور ومتروبوليت صور للروم الملكيين الكاثوليك جورج اسكندر، وقدم فيرغوري الى السيدة مادونا برادعي هدية تذكرية تقديرا لدورها الاجتماعي.