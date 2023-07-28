إعلان هام من وزارة المال حول رواتب العسكريين والموظفين ومعاشات المتقاعدين

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أعلنت وزارة المال أنها حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين.

كما تمّ تحويل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية وسكك الحديد، وذلك ليُصار إلى تحويلها إلى المصارف الخاصة حيث يتسلمها المعنيون ابتداء من صباح يوم الإثنين ٣١ تموز .

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنها "عمدت مع صرف معاشات المتقاعدين عن شهر تموز ۲۰۲۳ إلى حسم محسومات تعاونية موظفي الدولة عن الزيادة المالية والتعويض الموقت المقرّين بموجب القانون النافذ حكماً رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ و المرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۸ للمتقاعدين الخاضعين لها عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ۲۰۲۲ ولغاية شهر تموز ۲۰۲۳، مشيرة إلى أن الحسم الذي حصل يمثل القسم الأكبر من المحسومات، وسيصار إلى حسم الرصيد المتبقي على تسع دفعات شهرية اعتباراً من الأول من آب القادم".

وقالت: "أما في ما يتعلق بالتسوية الضريبية للمتقاعدين عن العام ۲۰۲۲، فإن الوزارة أكملت الدراسة المالية اللازمة لتحديد قيمة المبالغ المتوجب ردها للمتقاعدين، وستصرف اعتباراً من الأول من آب المقبل".

وفي شأنٍ منفصل، عن الرواتب والمعاشات المرتبطة بالملف الصحي، أعلنت الوزارة أنها صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلى والأمراض المستعصية وبلغ مجموعها /728/ مليار ليرة لبنانية، وأكدّت أنها تولي الملفات الصحية أولوية وهي تقوم بواجبها في هذا المضمار.