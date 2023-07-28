living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع تنسيقي للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بحث وضع الكهرباء في المخيمات الفلسطينية

28
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد في مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماع تنسيقي للبحث في موضوع جباية فواتير الكهرباء وتركيب العدادت الفردية في المخيمات الفلسطينية، برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الدكتور باسل الحسن، مديرة مكتب الاونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، واعضاء اللجنة الوزارية: القاضي ايمن احمد، العميد محمد السبع، العميد سامي ناصيف، العقيد اسامة بدران،.

في بداية الاجتماع، رحّب الدكتور حسن بالحضور، مؤكدًا "ضرورة ايجاد حل لمشكلة الكهرباء داخل المخيمات عبر تنفيذ آلية دقيقة يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الاونروا وشركة كهرباء لبنان".

من جهته، اكد حايك ان" المهلة التي اعطتها شركة كهرباء لبنان لحل مشكلة الجباية داخل المخيمات هي نفسها لكل مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها مطار بيروت"، مشيرًا الى انه "يجب حل مشكلة الجباية اولًا وان من مصلحة الفلسطينيين داخل المخيمات الدفع والحصول على عدادات".

أما كلاوس، فشددت على أن "الاونروا لا يمكنها تحمّل المزيد من الاعباء"، مشيرةً الى ان "الفلسطينيين في المخيمات يريدون تركيب العدادات الفردية ومستعدون لدفع الفواتير".

وتم التوصل الى حل مشكلة جباية الكهرباء في المخيمات يبدأ العمل بها قبل 31 آب، مع تأكيدات بتجاوب فلسطيني كامل.

وبعد الاجتماع تم التواصل مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك ووضعها في صورة التوافق الذي حصل.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   