اجتماع تنسيقي للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بحث وضع الكهرباء في المخيمات الفلسطينية

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عقد في مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماع تنسيقي للبحث في موضوع جباية فواتير الكهرباء وتركيب العدادت الفردية في المخيمات الفلسطينية، برئاسة رئيس اللجنة الوزارية لمعالجة قضايا اللاجئين الدكتور باسل الحسن، مديرة مكتب الاونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، واعضاء اللجنة الوزارية: القاضي ايمن احمد، العميد محمد السبع، العميد سامي ناصيف، العقيد اسامة بدران،.

في بداية الاجتماع، رحّب الدكتور حسن بالحضور، مؤكدًا "ضرورة ايجاد حل لمشكلة الكهرباء داخل المخيمات عبر تنفيذ آلية دقيقة يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الاونروا وشركة كهرباء لبنان".

من جهته، اكد حايك ان" المهلة التي اعطتها شركة كهرباء لبنان لحل مشكلة الجباية داخل المخيمات هي نفسها لكل مؤسسات الدولة اللبنانية بما فيها مطار بيروت"، مشيرًا الى انه "يجب حل مشكلة الجباية اولًا وان من مصلحة الفلسطينيين داخل المخيمات الدفع والحصول على عدادات".

أما كلاوس، فشددت على أن "الاونروا لا يمكنها تحمّل المزيد من الاعباء"، مشيرةً الى ان "الفلسطينيين في المخيمات يريدون تركيب العدادات الفردية ومستعدون لدفع الفواتير".

وتم التوصل الى حل مشكلة جباية الكهرباء في المخيمات يبدأ العمل بها قبل 31 آب، مع تأكيدات بتجاوب فلسطيني كامل.

وبعد الاجتماع تم التواصل مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك ووضعها في صورة التوافق الذي حصل.