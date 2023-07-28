زار فوج إطفاء صيدا...وفد من حزب الله اكد استمرار دعمه للقيام بواجبه الإنساني

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زار وفد من" حزب الله" ضم مسؤول شعبة صيدا علي فنيش ،وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا أحمد الجبيلي مركز فوج إطفاء صيدا عند الكورنيش البحري، والتقى رتباء وعناصر الفوج، وعرض معهم المشاكل التي يعانون منها بخاصة على مستوى التجهيزات وصيانة سيارات الإطفاء والنقص الحاد في قطع غيارها، والتي أدت إلى توقف غالبية السيارات عن العمل وخروجها عن الخدمة بالإضافة الى مشكلة رواتبهم المتدنية .

وأكد الوفد في بيان للحزب " وقوف حزب الله ألى جانبهم ودعمهم من أجل استمرارهم في تأدية عملهم الإنساني"، مناشدا الجميع "الوقوف الى جانب الفوج وعناصره والذين كانوا ومازالو مثالا للتضحية".

من جهتها وجهت عناصر الفوج الشكر لقيادة حزب الله على "التقديمات المستمرة للفوج ولعناصره من أجل الاستمرار بالقيام بواجبهم الانساني رغم الظروف القاسية التي يمر بها لبنان".