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ميقاتي ممنوع من لقاء لودريان لهذا السبب.. ونائبة فرنسية تعلق: سعيدة لعدم حصول هذا اللقاء

28
JULY
2023
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أفادت معلومات صحافية عن رفض المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وفي التفاصيل، طلب ميقاتي من السفيرة الفرنسية آن غريو ترتيب اللقاء لكنها اخبرته أن المبعوث الفرنسي يرفض هذا الأمر، والسفيرة الفرنسية بالاصل كانت قد وضعت ميقاتي على جدول مواعيد لودريان في اليوم الاول له في لبنان وتحديداً بعد موعد رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وتكشف المعلومات، أن سبب تمنع لودريان عن لقاء ميقاتي هو ملف صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، لا سيما أن مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسي طلبا مؤخراً من الحكومة التدخل في قضية حرفوش وأن يقوم لودريان بصفته المبعوث الخاص بما يلزم لكشف تفاصيل القضية.

وفي هذا السياق وتعليقاً على عدم لقاء لودريان مع ميقاتي بسبب رسالة النائب في البرلمان الفرنسي ايمانويلي مينارد، علّقت النائبة الفرنسية بالقول: "يسعدني، اثر سؤالي الخطي إلى وزير الخارجية أن لودريان لم يلتقِ ميقاتي".

يذكر أن لودريان رفض لقاء ميقاتي على خلفية قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش الذي يتعرض لحملة سياسية - قضائية هدفها النيل منه لكشفه ملفات تتعلق بالفساد.

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