روسيا.. القبض على بحار بشبهة محاولة تنفيذ هجوم ضد سفينة حربية

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قال جهاز الأمن الاتحادي إن روسيا ألقت القبض على أحد بحارتها بسبب مؤامرة مزعومة لتنفيذ "هجوم إرهابي" على سفينة حربية في أسطول البحر الأسود الروسي.

وكان قد أعلن الجهاز عن العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا دخلت في السابق ميناء أوكرانيا.

وأضاف الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني أن السلطات أمرت السفينة بي.إم.أو. ريفر، التي كانت تبحر بين ميناء سينوب التركي وروستوف الروسي، بمغادرة المياه الروسية.

وتابع الجهاز أن السفينة دخلت مرتين إلى ميناء ريني الأوكراني في يونيو ويوليو.

وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها الجنوبية رغم الحرب في البلاد.

وقالت روسيا إنها ستتعامل مع كل السفن المبحرة إلى أوكرانيا على أنها قد تكون محملة بشحنات عسكرية.