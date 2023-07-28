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مصادر وزارية: نواب الحاكم الأربعة صرفوا النظر عن الاستقالة

28
JULY
2023
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الأنباء الكويتية: بيروت - داود رمال-

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، وخلال الاجتماع جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.


وقد أشار رئيس الحكومة إلى " أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعا، في حال لم يصر إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي".


وشدد على" ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف".


بدورهم، شدد نواب الحاكم" على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الأصول القانونية".


وأكدوا على" ان البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا".


وعلمت "الأنباء" من مصادر وزارية، ان نواب الحاكم ابلغوا ميقاتي انهم ليسوا في وارد الاستقالة"، مثمنين الجهد الذي بذله لتأمين متطلبات العمل وفق قواعد ثابتة".

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