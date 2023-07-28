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عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تموز 2023

28
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 الأخبار: ثلثا اللبنانيين بدناء: إبرة الريجيم القاتلة

باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس

ميقاتي يفاوض نواب الحاكم: إقراض بالليرة من دون المس بالاحتياطي

 

 


الديار: باريس تضغط لإنجاح الحوار في أيلول: فرصة أخيرة قبل التسليم بفشل المبادرة!
«الثنائي» ضد «التصفير» رئاسياً ويتمسك بثوابته والمعارضة «تتهيب»الرفض
«التخبط» مستمر في ملف حاكم «المركزي»... أرقام المطار «تخطت كل التوقعات»

 

 

 

النهار: نواب الحاكم وميقاتي: مخرج اللحظة الأخيرة: باريس تثبت طرح لودريان لـ"حوار أيلول"

 

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يستبعد "الحل سريعاً" والسنّة يتوحّدون حول الطائف
لودريان: "أولويات الرئيس" أولاً والرياض: الحوار بعد الانتخاب

 

 

 


اللواء: طيّ استقالة نواب الحاكم.. وبرِّي يتخوَّف من عرقلة تشريع قرض الحكومة
الرياض على مسافة من جميع المرشحين.. وحزب الله يبلِّغ لودريان: لا رئيس دون رضانا

 

 

 

البناء: شهداء في تفجير إرهابي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق… ومبعوث إيطالي في سورية لودريان الحوار اسمه مشاورات… وفشل تعيين حاكم ينتج تفاهماً على الحاكمية مع منصوري باسيل: نعمل مع غيرنا لحسم اللامركزية والصندوق الائتماني… ومستعدون للتضحية ست سنوات

 

 

 

الجمهورية: لودريان إقترح لقاءً تشاوريًا وينتظر أجوية
الموفد الخاص غادر واللقاء في أيلول

 

 

 


l'orient le jour: Tout le monde devant le fait accompli : les vice-gouverneurs assureront l’après-Salamé

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