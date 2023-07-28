عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 تموز 2023

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الأخبار: ثلثا اللبنانيين بدناء: إبرة الريجيم القاتلة

باسيل يفتح أبواب التسوية: أعطونا اللامركزية والصندوق وخذوا الرئيس



ميقاتي يفاوض نواب الحاكم: إقراض بالليرة من دون المس بالاحتياطي







الديار: باريس تضغط لإنجاح الحوار في أيلول: فرصة أخيرة قبل التسليم بفشل المبادرة!

«الثنائي» ضد «التصفير» رئاسياً ويتمسك بثوابته والمعارضة «تتهيب»الرفض

«التخبط» مستمر في ملف حاكم «المركزي»... أرقام المطار «تخطت كل التوقعات»

النهار: نواب الحاكم وميقاتي: مخرج اللحظة الأخيرة: باريس تثبت طرح لودريان لـ"حوار أيلول"

نداء الوطن: "حزب الله" يستبعد "الحل سريعاً" والسنّة يتوحّدون حول الطائف

لودريان: "أولويات الرئيس" أولاً والرياض: الحوار بعد الانتخاب



اللواء: طيّ استقالة نواب الحاكم.. وبرِّي يتخوَّف من عرقلة تشريع قرض الحكومة

الرياض على مسافة من جميع المرشحين.. وحزب الله يبلِّغ لودريان: لا رئيس دون رضانا

البناء: شهداء في تفجير إرهابي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق… ومبعوث إيطالي في سورية لودريان الحوار اسمه مشاورات… وفشل تعيين حاكم ينتج تفاهماً على الحاكمية مع منصوري باسيل: نعمل مع غيرنا لحسم اللامركزية والصندوق الائتماني… ومستعدون للتضحية ست سنوات

الجمهورية: لودريان إقترح لقاءً تشاوريًا وينتظر أجوية

الموفد الخاص غادر واللقاء في أيلول



l'orient le jour: Tout le monde devant le fait accompli : les vice-gouverneurs assureront l’après-Salamé