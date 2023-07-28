أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تفاجأ رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج خلال مراجعته أثناء لقاء أنقرة بين قيادتي فتح وحركة حماس، برعاية الرئيس التركي رجب أردوغان بأن عمليات اعتقال لكوادر من حماس في الضفة الغربية تمّت عند انعقاد اللقاء ونفذتها جماعة محسوبة على القيادي في فتح حسين الشيخ الذي يتولى التنسيق مع الاحتلال ووصفها بمحاولة التشويش على اللقاء.

خفايا

قال مصدر مالي إن حسم أمر تولي نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكم في مصرف لبنان بدعم نيابي حكومي يستدعي في ظل تدفقات مالية كافية لتأمين الاستقرار النقدي وربما تحسّن سعر صرف الليرة استنفار النيابة العامة المالية لملاحقة جوقة محللين وإعلاميين من أيتام الحاكم السابق سوف تجهد لدب الذعر المالي ويواكبها مضاربون سوف يحاولون التلاعب بالسوق.



اللواء: أسرار

لغز

يجري اهتمام دبلوماسي وسياسي بالمنطقة التي سينتقل إليها حاكم مصرف لبنان بعد 31 تموز؟



همس

كشف مصدر دبلوماسي أن عاصمة ضمن «المجموعة الخماسية» أجرت محادثات مع عاصمة إقليمية كبرى حول استئناف المفاوضات مع دولة كبرى، وحضر ملف لبنان عرضاً.

نداء الوطن: خفايا

يزور وفد من المفوّضية السامية للاجئين وزارة الخارجية للبحث في موضوع داتا النازحين التي رفضت المفوّضية تسليمها، ما اضطرّ الخارجية إلى اتّخاذ قرار بوقف كل المعاملات الخاصة بها والتي تقرّ في الخارجية.

يتردّد أنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كرّر أكثر من مرّة أمام ضيوفه عبارة «لا مرشح لدينا ولن نزكّي مرشحاً».

يتحدّث عدد من رؤساء البلديات الحاليين في عكار في مجالسهم، عن نيّتهم عدم خوض الانتخابات البلدية المقبلة، عازين الأسباب إلى الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها البلديات ويشيرون إلى أن المرحلة المقبلة، بحاجة إما إلى مغتربين لاستلام زمام البلديات أو إلى متموّلين.