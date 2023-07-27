الحلبي يعلق على "التهديد الأممي بشأن دمج النازحين السوريين"

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نفى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في حديث لقناة "الحدث" التهديد الأممي بشأن دمج النازحين السوريين.



وأشار الحلبي إلى أن سياستهم جزء لا يتجزأ من توجهات وسياسات الحكومة.



وأكّد ألّا" تغيير في التوجهات والسياسات بشأن اللاجئين السوريين حتى الآن".





وقال: "نعمل مع اليونيسيف لتزويد جميع المدارس الرسمية والمهنية بنظام الطاقة الشمسية".



وكانت جريدة الديار قد نشرت معلومات خاصة لها أفادت من خلالها بأنّ "وزارة التربية تبلغت من المسؤولين في الأمم المتحدة بضرورة اعداد برامج الوزارة للسنة الجديدة بشكل يراعي عمليات الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين وإصدار كتب جديدة تراعي الطلاب السوريين ومناهجهم والغاء دوامات بعد الظهر مع إمكانية الاستعانة بمدرسين سوريين، وفي المعلومات ان وزارة التربية رفضت القرار الأوروبي مما يهدد بوقف المساعدات المالية للمدارس وعدم انطلاق العام الدراسي الجديد".