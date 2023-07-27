تدابير سير يومي 28 و 29 في ذكرى عاشوراء

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة

البــلاغ التالــي:

بتاريخي 28 و29/07/2023، وبمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء في النادي الحسيني في مدينة النبطية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 08،00 ولحين الانتهاء، من تاريخ 28/07/2023 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين)

من دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح

ومن دوار كفرّمان باتجاه مثلث دار المعلمين وبالعكس.

ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتباراً من الساعة 5،00 ولغاية الساعة 15،00 من تاريخ 29/07/2023 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين، دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح)

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم المدينة بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

رابعًا: سيتمّ رفع السيّارات المخالفة بالرافعة، واتّخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

لذلـك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.