المرتضى شارك في الاحتفال الرسمي لافتتاح مهرجان جرش الثقافي والتقى رئيس الوزراء الاردني

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شارك وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مساء امس في حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان جرش الثقافي الذي يسبق في العادة فعاليات هذا المهرجان، وذلك في حضور وزراء وسفراء ووزيرتي الثقافة الاردنية هيفاء النجار والمصرية نيفين الكيلاني. والتقى على هامش الحفل برئيس مجلس الوزراء في المملكة الاردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة.



والجدير ذكره ان مشاركة لبنان الثقافية في مهرجان جرش الثقافي لهذا العام سوف تشمل مجالي الشعر والفن التشكيلي، كما ستكون هناك مشاركة اساسية في المهرجان من مغنين لبنانيين كما درجت العادة.