كلاس: لا يمكن استباق الأمور ولا التحدث بكلام افتراضي أبدًا

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قال وزير الرياضة في حكومة تصريف الأعمال، جورج كلاس: "حضور الجلسة انطلاقًا من مسؤولياتي الدستورية وواجبي الوطني، وأشارك في كل الجلسات التي يدعى لها إن كان للتشاور أو كجلسة نصاب".



وأوضح كلاس في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس الحكومة كانت جلسة للتشاور والتداول حول ما قد تؤول إليه حاكمية مصرف لبنان إضافة إلى الشؤون الاقتصادية، ولم يكن مطروحًا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان كبند على جدول الأعمال وفق الدعوة الصادرة عن أمين عام مجلس الوزراء".



وأشار إلى أن "رئيس الحكومة لا يزال يتابع لقاءاته مع نواب حاكم مصرف لبنان، واليوم سيجتمع معهم، وحتى الآن لا يمكن التصرف بأي شيء لأنه قانونًا عند انقضاء ولاية الحاكم يعني عند شغور المنصب يتسلم نائب الحاكم الأول، وسيم منصوري، المهام والصلاحيات، ولا يمكن استباق الأمور ولا التحدث بكلام افتراضي أبدًا".







ورأى كلاس أن "هناك تخوفًا على الوضع النقدي، والحكومة تقوم بتداركات بهذا الموضوع، والجهود الذي يقوم بها رئيس الحكومة وفريق العمل الاقتصادي في الحكومة لتدارك أي خطر أو أزمة قد تنشأ من خلال متابعة رئيس الحكومة مع نواب الحاكم والحاكم والجهات الاقتصادية وأن تتم معالجتها واستدراكها لكي لا نصل إلى أي أزمة في الشق المالي والاقتصادي".



وعن إمكانية حلحلة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، قال كلاس إنه "بحسب كلام دولة الرئيس استنادًا إلى مبادرة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، بأنه سيتم الدعوة إلى جلسات حوار في قصر الصنوبر في بداية أيلول، ونتمنى مثلما قال الرئيس، نبيه بري، إنها تفتح كوة أمام انتخابات رئاسة الجمهورية وعندها تحل كافة الأمور".



وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بيانًا، شدد فيه على أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي، تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداءً استثنائيًّا لتلافي المزيد من التوترات، وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل، الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين إلى أي فئة انتمو، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".