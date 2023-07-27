"على وزير المال التقدم بأسماء مرشحين"...ميقاتي: من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المركزي

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أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة نجيب ميقاتي، في تصريح لوكالة سكاي نيوز عربية، الى أنه "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته، وعلى وزير المالية أن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان".

وقال: "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون، ولن أرشح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وأترك ذلك لوزير المالية، ولا تمديد لحاكم المصرف المركزي في لبنان، و لم أكن أرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي ولكن وصلنا لتوقيت ينبغي فيه اتخاذ قرار".