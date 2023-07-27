حمدان يعزي بالراحل ممثل حاكم أبو ظبي سعيد بن زايد آل نهيان

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توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، باسمه وباسم المرابطون، من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ومن الشعب الإماراتي الحبيب، برسالة خطية، بالتعزية القلبية والمواساة، على رحيل المغفور له ممثل حاكم أبو ظبي سعيد بن زايد آل نهيان، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويحفظ دولة الإمارات الحبيبة، وينعمها بالخير والسلام والامان.