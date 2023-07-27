ندوة لحزب "الإتحاد" عن موقع لبنان في فكر عبد الناصر

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نظم حزب الاتحاد في الذكرى ال 71 لثورة 23 تموز في مصر ندوة سياسية بعنوان "موقع لبنان في فكر الرئيس جمال عبد الناصر"، بحضور ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير اليمني وممثلي عن السفارات السورية والايرانية والصينية والروسية، ووزراء الخارجية السابقين عدنان منصور والمحامي رمزي دسوم ممثلا" رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، الناب امين شري، النائب السابق نزيه منصور، وممثل الرئيس الحص ورئيس ندوة العمل الوطني الاستاذ رفعت بدوي، وممثلي الاحزاب الوطنية وعدد الشخصيات السياسية والاعلامية والوطنية.

حاضر في الندوة كل من الوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد ومحسن دلول وأدارها امين الاعلام خالد المعلم.

ورأى مراد أن ثورة ٢٣ تموز انطلقت لتصحيح الخلل في الواقع العربي وردا على احتلال العصابات الصهيونية لفلسطين وكان لهذه الثورة بعد قومي ينطلق من فهم عميق للروابط القومية الجامعة بين أبناء الشعب العربي الواحد لان الوحدة هي الطريق للنهوض القومي المستقل. وأضاف أن لبنان ساند ثورة مصر وقائدها وتفاعل مع جميع معاركها لأن العروبة في لبنان كانت محطة استهداف لاحلال ثقافات غربية.