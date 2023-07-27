مسار الاستماع الى المعنيين بدأ...ابي رميا: جلسات دورية اسبوعية حتى تحديد المسؤوليات والمحاسبة في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي

A + A -

التأمت لجنة تقصي الحقائق النيابية في ملف مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: وضاح الصادق، جهاد بقرادوني،الياس حنكش،بيار بو عاصي. واستمعت اللجنة الى وزيري الشباب والرياضة السابقين سيبوه هوفنانيان واحمد فتفت، وذلك في سياق الاستماع الى المعنيين بالملف من وزراء وموظفين عامين وقطاع خاص.



واكد ابي رميا بعد الاجتماع أن مسار الاستماع الى المعنيين بدأ اليوم وسيستمر في جلسات دورية اسبوعية حتى الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة. وقال:" اطلعنا اليوم من الوزير هوفنانيان على كيفية اتخاذ القرار بإنشاء المسبح ووجهنا له الأسئلة وحصلنا على استيضاحات. اما الوزير فتفت فشرح لنا كيف طلب نقل الملف الى مجلس الإنماء والإعمار بعد ادراكه عدم قدرة الوزارة المالية والادارية على الاستمرار به. ولن استطيع الغوص في التفاصيل اكثر كون مسار جلسات اللجنة سري."