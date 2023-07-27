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الضمان الاجتماعي يكشف أرقام بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات

27
JULY
2023
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أعلن المدير العام لصندوق #الضمان الاجتماعي محمد كركي أنّه "أعطى توجيهاته إلى الدوائر المالية كافّة للاستمرار بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بشكل شهري ودوري. وبالفعل تمّ تحويل حوالي 14 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تم تحويله عن مرضى غسيل الكلى خلال العام 2023 حوالي 100 مليار ليرة:، مؤكداً أنّ "الضمان ملتزم بسداد كلفة علاج غسيل الكلى شهرياّ لكافّة المستشفيات في لبنان".

كما طلب كركي إلى "جميع المستشفيات الالتزام بعدم تحميل المرضى أيّة فروقات مالية وبخاصّة أنّ علاج غسيل الكلى مغطّى 100 في المئة من قبل الضمان"، طالباً إليهم أيضاً "العمل على تأمين شروط الدفع لديها لناحية دفع اشتراكاتها وتأمين براءات الذمة اللازمة ومتابعة معالجة معاملاتها في المراكز والوحدات التابعة للصندوق لتتمكن من قبض مستحقاتها سواء عن غسيل الكلى او المعاملات الاستشفائية العادية".

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