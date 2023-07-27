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اليكم ما كشفه عبود عن أرقام سياحية في لبنان بموسم الصيف

27
JULY
2023
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أكد رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان اليوم أن "موسم الصيف واعد جداً ونشيط والحركة السياحية مزدهرة على كافة المستويات"، كاشفاً عن ان النتائج المسجلة حتى الآن تخطت كل التوقعات.

وأعلن عبود في هذا الإطار أن "مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت يستقبل يومياً بحدود 125 طائرة مقابل 90 طائرة في الأيام العادية، في حين ان عدد الوافدين الى لبنان في اليوم الواحد تخطى الـ21 ألف شخص".

وكشف عبود عن أن "أكثر المؤشرات الإيجابية التي يحملها هذا المشهد هو تخطي نسبة السياح من مجمل القادمين إلى لبنان الـ40 في المئة مقارنة بـ30 في المئة في موسم صيف العام 2022، و"هذا أمر مهم جداً على الصعيد الإقتصادي".

وتوقع عبود أن يتخطى عدد الوافدين إلى لبنان المليوني وافد، فيما سيتخطى عدد السياح العرب والأجانب في موسم الصيف الـ800 ألف سائح، كما توقع ان يتخطى إجمالي عدد السياح العرب والأجانب خلال العام 2023 المليون و700 ألف سائح، لافتاً في هذا الإطار إلى ان إحصاءات وزارة السياحة أظهرت دخول 400 ألف سائح الى لبنان في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وقال عبود "أن الملفت للنظر الإرتفاع المطرد الذي يسجله عدد السياح الأوروبيين، حيث تخطت نسبتهم الـ40 في المئة من مجمل السياح القادمين إلى لبنان، "كما نشهد أيضاً إرتفاعاً في نسبة السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين من 30 في المئة إلى 35 في المئة".

وكشف عبود عن ان "إقبال السياح الخليجيين إلى لبنان خالف التوقعات، حيث بقي خجولاً على الرغم من التفاهمات السياسية الحاصلة في المنطقة".

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