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ميقاتي بحث مع وزير داخلية قبرص في الهجرة غير الشرعية ووفد "هاليبرتون" وضعه في التحضيرات للاستكشاف في البلوك 9

27
JULY
2023
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير داخلية قبرص كونستانتينوس يوانو قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، في حضور سفير قبرص في لبنان بنايوتيس كرياكو، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وتركز البحث حول موضوع الهجرة غير الشرعية.

شركة "هاليبرتون"
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من شركة "هاليبرتون" ضم السيدين زينون كلينك وساد وايت، اطلعه على ما ستقوم به شركة "هاليبرتون" المتعهدة لدى شركة "توتال" والمكلفة بالحفر في البلوك الرقم 9 .

كما وضع الوفد رئيس الحكومة في أجواء التحضيرات للاستكشاف في البلوك رقم 9 وبالتحديات اللوجستية لاعمال الحفر.

المنظمة الفرنكوفونية
واستقبل الرئيس ميقاتي ممثل المنظمة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان الذي أعلن بعد اللقاء:"التقيت الرئيس ميقاتي وابلغته بأن المنظمة الفرنكوفونية ستنظم زيارة لبعثة تجارية اقتصادية الى لبنان في بداية تشرين الأول حيث ستشارك فيها حوالى مائة مؤسسة وشركة فرنكوفونية من 25 بلدا للتواصل مع نظرائهم لإقامة شراكات واستثمارات، وسيقود هذه البعثة الامينة العامة للمنظمة لويزا موشيكيوابو ، وستكون هناك ندوات على مستوى عال بمشاركة المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الكبار في البلد، وهذه فرصة جيدة للشركات اللبنانية من أجل ارساء علاقات مع الشركات الفرنكوفونية مما سيسهم حتما في إعادة نهوض الاقتصاد اللبناني".

وزير الشباب والرياضة
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي أعلن بعد اللقاء:" شكرت دولة الرئيس باسمي وباسم الوزارة وباسم وزراء الشباب والرياضة العرب على رعايته لاحتفالية "بيروت عاصمة للشباب العربي"، ونقلت له تحيات الوزراء المشاركين والدول ال 16 المشاركة.
وزير التربية والتعليم العالي
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

واعلن الوزير الحلبي انه تم خلال الاجتماع "متابعة قضايا تتصل بالجامعة اللبنانية وبصورة خاصة تنفيذ القانون الذي صرف للجامعة اعتمادا ماليا لإعطاء منحة للأساتذة والهيئة التعليمية والموظفين. وقد وافق الرئيس ميقاتي على هذا الأمر".

وزير الزراعة
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه شؤون وزارته.

وزير الخارجية
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته.

واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

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