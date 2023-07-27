ميقاتي: لا اخشى قفزات كبيرة للدولار!

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اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اننا "نمرّ بأزمة والازمات دائمًا تولد فرصًا ونحن امام فرصتين الاولى هي لانتخاب رئيس لكل القوى السياسية، والثانية ان يعاد بطريقة طبيعية انتظام العمل المالي والنقدي، ولا نستسهل السحب بالعملة الصعبة".



وقال في حديث مع الصحافيين "لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة، ونحن نناقش فرصة اعطاء تمويل موقت لضبط الامور ولا اخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقدية يمكن امتصاصها سريعا".



واضاف " يجب ان يكون هناك نسبة من الوعي لدى الجميع لبحث طريقة لتأمين تمويل موقت او سلفة موقتة لحين ضبط الامور، ومن السهل اليوم ضبط الامور على المستوى النقدي".