"لهيب" تموز مستمرّ... احذروا أشعة الشمس!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ودون تعديل على الجبال.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: يستمرّ تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة أحيانًا مما يزيد من حدة الشعور بالحرّ وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيًا.

نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18و 34 درجة مئوية في زحلة.



الطقس المتوقع:



الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.



السبت: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض في درجات الحرارة و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.