الحلو يطمح لخلافة دريان!

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كثّف المستشار في المحكمة السنيّة الشرعيّة القاضي عبد الرحمن الحلو تواصله مع أكثر من شخصيّة سياسيّة سنيّة، من بينهم الرئيس فؤاد السنيورة، للتسويق لنفسه لانتخابه خلفاً لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. ويوحي الحلو أمام هذه الشخصيّات بأن لديه القدرة على «حرق» المرشّح الأبرز لهذا المنصب، رئيس المحكمة الشيخ محمّد عسّاف، عبر «إغراقه» في أكثر من ملفٍ قضائي. فيما يشير متابعون إلى أنّ اتصالات الحلو لاقت اعتراضاً لدى هذه الشخصيّات، وخصوصاً أنهم يعتبرونه «شخصيّة عنيدة ومتمرّدة»، ويأخذون عليه «شطحاته» القانونيّة في عمله في المحكمة.