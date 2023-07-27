عناوين الصحف ليوم الخميس 27 تموز 2023

الأخبار: رجا سلامة للأوروبيين: أجوبة سوريالية
لودريان يبدأ اجازته في لبنان ويعود للعمل في ايلول
لا تعيين مقابل قانون يحمي نواب الحاكم
النهار: أزمة الحاكمية تبعثر الحكومة ولا مخرج بعد... سلامة في مطالعة وداعية: أنا كبش المحرقة
الجمهورية: حوار أيلول: إمتحان جديد للمعطلين
هل يعود لودريان ببرنامج وأسم الرئيس؟
نداء الوطن: لمس من بري الإنفتاح على مرشح جديد وقطر مستعدّة للحلّ
لودريان: "إجتماع عمل" بدل الحوار و"الخماسية" تعتبره الفرصة الأخيرة
البناء: لودريان يتبادل الأدوار مع القيادات مع تجزئة الحوار: هاتوا مبادراتكم لضمان النصاب والانتخاب / ترجيح فشل الجلسة الحكومية بالانعقاد وتأكيد عجزها عن تعيين حاكم جديد… والمردة يقاطع / وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أول آب خيار حتمي… والاستقالة تتراجع بين الاحتمالات /
اللواء: سلامة يطوي صفحته ويحمِّل السياسيِّين المسؤولية محذراًَ من استمرار الإنهيار
اجتماع مسيحي غداً لتحديد الموقف من طروحات لودريان.. وجعجع يهاجم برّي
الديار: الرئاسة في ثلاجة الانتظار... أزمة «المركزي» تُؤرق القيادات اللبنانية
قطار دمج النازحين يسير والحكومة تواجهه بخلافات بين الوزراء
سلامة: منعنا انهيار النظام بأكمله وأنا أصبحت «كبش محرقة»
l'orient le jour: Succession de Riad Salamé : Berry lâché par ses alliés